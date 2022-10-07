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Общество

Нижегородцы могут представить свои проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий на президентские гранты

06 ноября 2022 15:14  [82] Общество

Нижегородцы могут представить свои проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий на президентские гранты. Об этом сообщили в Президентском фонде культурных инициатив.

В конкурсе примут участие негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели через информационную систему фондкультурныхинициатив.рф в срок до 17 ноября 2022 года.

Проекты должны соответствовать девяти тематическим направлениям конкурса: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ" и "Мы вместе".

"Мы вместе" - новое направление, в нем могут быть представлены проекты, нацеленные на интеграцию Донбасса и освобожденных территорий в единое культурно-образовательное, просветительское и цивилизационное пространство, а также инициативы, которые способствуют развитию межкультурных связей, усилению чувства общности и единства.

Общий фонд грантового конкурса – 4 млрд рублей. Средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер. Срок их реализации должен начинаться не ранее 1 апреля 2023 года и завершаться не позднее 30 сентября 2024 года.

В помощь авторам проектов Фонд выпустил серию подкастов, а также регулярно проводит вебинары, где дополнительно разъясняются особенности заполнения заявок. Все медиаматериалы выложены в социальных сетях фонда "ВКонтакте" (https://vk.com/pfci.grants) и в аккаунте в RuTube (https://rutube.ru/channel/24621626/). Кроме того, перед оформлением и подачей проекта рекомендуется ознакомиться с документами, размещенными на сайте: методическими материалами, чек-листом, положением о конкурсе.

Напомним, за время своей работы Фонд провел уже шесть конкурсов: три основных и три специальных. Продолжается экспертиза заявок, поданных авторами на четвертый специальный конкурс. В информационной системе зарегистрировались свыше 82,6 тысячи проектных команд. По результатам всех завершенных отборов поддержано почти 4 тысячи проектов на общую сумму около 11 млрд рублей.

Напомним, президентский фонд культурных инициатив создан по предложению президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученному в ходе послания Федеральному Собранию РФ.

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