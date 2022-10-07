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Общество

Природоохранная акция "Покормите птиц" стартовала в Нижегородской области

06 ноября 2022 17:20  [60] Общество
Фото: организаторы мероприятия

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород"

Природоохранная акция "Покормите птиц" началась в Нижегородской области. Об этом сообщили в природном заповеднике "Керженский".
 
Цель акции – повышение интереса к природе родного края, а также активизация творческой, познавательной, природоохранной инициативы жителей Нижегородской области, вовлечение их в природоохранную и эколого-просветительскую деятельность.

К участию приглашаются воспитанники дошкольных учреждений, школьники, студенты, педагоги образовательных организаций и все любители природы.

Акция продлится до 1 марта 2023 года. Она включает дистанционный конкурс кормушек "История моей кормушки" и фестиваль "Покормите птиц". На конкурс принимаются только авторские работы, которые могут быть индивидуальными, коллективными и семейными. Возраст участников не ограничен.

При оценке жюри учтет оригинальность текста, оформление кормушки, надежность крепления, удобство и безопасность конструкции для птиц. Рядом с кормушкой нужно сфотографировать и автора работы. В письме необходимо указать фамилию и имя автора, образовательное учреждение, класс или группу, контактный телефон. Работы принимаются до 30 ноября 2022 года по адресу: rustay@inbox.ru. В теме письма нужно написать "Конкурс кормушек". Итоги конкурса будут подведены в декабре 2022 года.

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Теги:
Природа и экология
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