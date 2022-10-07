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Общество

Жители трёх районов Нижнего Новгорода частично остались без света 7 ноября

07 ноября 2022 09:22  [121] Общество

Несколько улиц в трёх районах Нижнего Новгорода временно будут отключены от систем ЖКХ 7 ноября в связи с плановыми работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС.

Согласно информации, на Автозаводе планируется отключение электроэнергии на улице Автомеханической. В частности, с 13:00 до 17:00 света не будет в многоквартирных домах под номерами 7, 11 и 15.

В Ленинском районе с 9:00 до 16:00 без электропитания остались дома на проспекте Ленина. Речь идёт о пятиэтажках № 59/4, 59/6, 59/8.

Кроме того, по информации Россетей, плановые работы проводятся в Приокском районе. Практически полностью будут обесточены улицы Героя Вилкова, Покровского, Бутурлинская, Землемерная, Кологривская, Ленская, Мантуровская, Монтажная, Нарофоминская, Нижне-Валдайская, Полярная, Ботаническая, Монтажная, Сосновская, Шуйская. Отключение запланировано с 9:00 до 16:00.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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