Почтовый съезд в Нижнем Новгороде планируется благоустроить в 2023 году Общество

Почтовый съезд Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почтовый съезд в Нижнем Новгороде планируется благоустроить в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".

В частности, одна из жительниц города отметила ненадлежащее состояние территории, находящейся в центре приволжской столицы.

Как сообщил Глеб Никитин, Почтовый съезд будет благоустроен в следующем году. Кроме того, работы пройдут в сквере у храма, Крутом переулке и затронут фасад одного из домов.

Ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.