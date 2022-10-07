Почтовый съезд
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Почтовый съезд в Нижнем Новгороде планируется благоустроить в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".
В частности, одна из жительниц города отметила ненадлежащее состояние территории, находящейся в центре приволжской столицы.
Как сообщил Глеб Никитин, Почтовый съезд будет благоустроен в следующем году. Кроме того, работы пройдут в сквере у храма, Крутом переулке и затронут фасад одного из домов.
Ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.
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