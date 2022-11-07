Валидаторы до конца года установят еще в 164 автобусах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Валидаторы до конца года установят еще в 164 автобусах Нижнего Новгорода. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, системой для безналичного оплата проезда дооборудуют автобусы "Нижегородпассажиравтотранса", в том числе 42 автобуса среднего класса.

Кроме того, с просьбой об установке валидаторов обратился перевозчик маршрута Т-70.

Ранее сообщалось, что установка системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Дзержинска завершится до конца года.