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Валидаторы до конца года установят еще в 164 автобусах Нижнего Новгорода. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, системой для безналичного оплата проезда дооборудуют автобусы "Нижегородпассажиравтотранса", в том числе 42 автобуса среднего класса.
Кроме того, с просьбой об установке валидаторов обратился перевозчик маршрута Т-70.
Ранее сообщалось, что установка системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Дзержинска завершится до конца года.
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