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Общество

Валидаторы до конца года установят еще в 164 автобусах Нижнего Новгорода

07 ноября 2022 12:26  [121] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Валидаторы до конца года установят еще в 164 автобусах Нижнего Новгорода. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, системой для безналичного оплата проезда дооборудуют автобусы "Нижегородпассажиравтотранса", в том числе 42 автобуса среднего класса.

Кроме того, с просьбой об установке валидаторов обратился перевозчик маршрута Т-70.

Ранее сообщалось, что установка системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Дзержинска завершится до конца года.

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Теги:
Общественный транспорт
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