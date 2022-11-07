Налоговые и неналоговые доходы бюджета Нижегородской области за 10 месяцев выросли почти на 20% Экономика

НИА "Нижний Новгород"

Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области увеличилось за 10 месяцев 2022 года на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Как сообщил в минфине региона, доходы консолидированного бюджета на 1.11.2022 получены в объеме 260,5 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 211,2 млрд рублей, что превышает уровень 2021 года на 33,5 млрд рублей. Расходы консолидированного бюджета составили 259,7 млрд рублей.

Доходы областного бюджета получены в объеме 222,6 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 172,5 млрд рублей. Этот показатель на 19,5% выше уровня 2021 года. Расходы областного бюджета исполнены в объеме 228,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что транш инфраструктурного кредита на 13,4 млрд рублей поступил в бюджет Нижегородской области.