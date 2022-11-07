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Общество

Девять нижегородцев отмечены благодарностями и грамотами президента России

07 ноября 2022 13:23  [55] Общество
Ольга Сулима

Ольга Сулима

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Девять нижегородцев отмечены благодарностями и грамотами президента России. Соответствующее распоряжение "О поощрении" Владимир Путин подписал 4 ноября.

Согласно информации, благодарности были объявлены следующим нижегородцам:

- министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима;

- заместитель министра спорта региона Алина Горшунова;

- председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев;

- оператор технологических установок ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" Сергей Панфилов.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой президента РФ награждены:

- начальник отдела ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" Александр Ганин;

- директор ГП НО по достройке и реставрации объектов недвижимости Игорь Коробейников;

- директор ГАУ НО "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" Сергей Сорокин.

За обеспечение успешной подготовки национальной сборной РФ в европейском чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в Граце награждена Почетной грамотой президента методист Нижегородского индустриального колледжа Светлана Першина.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу объявлена благодарность президента РФ главному специалисту по правовым вопросам – советнику ФБУ здравоохранения "ПОМЦ" Арону Копылову.  

Ранее сообщалось, что Ольгу Сулиму наградили медалью С.Ю. Витте и орденом Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" I степени.

Также напомним, что Владимир Путин в сентябре подписал указ о награждении пятерых нижегородцев государственными наградами.

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Теги:
Владимир Путин Награды
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