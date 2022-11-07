Ольга Сулима
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Девять нижегородцев отмечены благодарностями и грамотами президента России. Соответствующее распоряжение "О поощрении" Владимир Путин подписал 4 ноября.
Согласно информации, благодарности были объявлены следующим нижегородцам:
- министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима;
- заместитель министра спорта региона Алина Горшунова;
- председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев;
- оператор технологических установок ООО "Лукойл-
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой президента РФ награждены:
- начальник отдела ООО "Лукойл-
- директор ГП НО по достройке и реставрации объектов недвижимости Игорь Коробейников;
- директор ГАУ НО "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" Сергей Сорокин.
За обеспечение успешной подготовки национальной сборной РФ в европейском чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в Граце награждена Почетной грамотой президента методист Нижегородского индустриального колледжа Светлана Першина.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу объявлена благодарность президента РФ главному специалисту по правовым вопросам – советнику ФБУ здравоохранения "ПОМЦ" Арону Копылову.
Ранее сообщалось, что Ольгу Сулиму наградили медалью С.Ю. Витте и орденом Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" I степени.
Также напомним, что Владимир Путин в сентябре подписал указ о награждении пятерых нижегородцев государственными наградами.
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