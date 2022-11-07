Нижегородские кадеты приняли участие в Параде Памяти в Самаре, посвященном легендарному параду 7 ноября 1941 года Общество

Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Сегодня воспитанники Нижегородской кадетской школы приняли участие в Параде Памяти в Самаре. Он проходит с 2011 года в рамках проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" и посвящается легендарному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве (Самаре).

81 год назад в трех городах - Москве, Куйбышеве и Воронеже - прошли военные парады, призванные в первые тяжелые месяцы войны показать боевой дух, единство и мужество советского народа, нашей армии, продемонстрировать миру готовность сражаться с фашизмом до победы. Парад в Куйбышеве по численности участников и военной техники тогда был самым масштабным. С парада бойцы отправлялись на фронт.

Региональный координатор партпроекта "Историческая память", депутат Госдумы Вадим Булавинов отметил, что Парад в Самаре – это символ памяти о великом подвиге советского народа, отстоявшего и спасшего Родину от фашизма. Это символ верности героическому прошлому и славным традициям нашей страны.

"Это очень значимо, что наши нижегородские кадеты на протяжении многих лет принимают участие в Параде Памяти в Самаре. В 41-ом году парад был приравнен к военной операции и продемонстрировал волю к Победе нашего народа, нашу силу и мощь, как противникам, так и союзникам, которые полагали, что до падения Москвы остались считанные дни. И сегодня эта замечательная традиция - проводить реконструкцию того памятного марша в знак памяти и благодарности к подвигу наших солдат. И тот энтузиазм, гордость, с которыми наши ребята принимают участие в Параде, прежде всего, говорят о сохранении исторической памяти, знании своей истории. Это очень важно, особенно для молодежи. И хочу сказать этим ребятам огромное спасибо!", - обратился к нижегородским кадетам Вадим Булавинов.

По традиции региональное отделение партии "Единая Россия" оказало помощь кадетской школе в организации поездки в Самару.

Каждый раз Парад Памяти имеет свой девиз, в 2022 году он проходил под названием "Дорогой Победы".

Нижегородскую область на нем представляли 52 воспитанника кадетской школы. Командир парадного расчета, майор запаса, старший воспитатель школы Сергей Рычагов рассказал, что отбор среди учащихся для участия в Параде очень серьезный.

"Участвует в отборе руководство и педагогический состав школы. Основные параметры – это отличные и хорошие результаты в учебе, спортивные достижения, строевая подготовка. Готовимся усиленно, занимаемся каждый день по два часа, также ребята самостоятельно тренируются и в школе, и дома. Для каждого из них – это большая честь и ответственность. Безусловно, вся школа гордится тем, что мы участвуем в Параде Памяти", - сказал он.

Участник знаменной группы, ученик 10-го класса Илья Перевозников в первый раз принимает участие в Параде.

"Я был очень рад и горд, что меня выбрали, особенно в знаменную группу. Знаменосцы идут впереди коробки, это очень почетно. Для меня важно достойно пройти вместе с моими друзьями по площади, по которой в далеком 1941 году маршировали наши солдаты, уходившие на фронт. Мы должны помнить тех, кто за нас воевал, кто отдал жизни за свободу нашей страны. Учитывая нынешние события, мы не должны забывать историю Великой Отечественной войны, чтобы такое никогда не повторилось", - поделился Илья.

С каждым годом география участников Парада расширяется. В этом году он объединил все регионы Приволжского федерального округа. Впервые приехали гости из Дагестана и Донецкой народной республики; а также участие приняли военные, уже побывавшие в зоне СВО, и мобилизованные, которым еще предстоит отправиться в зону спецоперации.

Всего по площади Куйбышева прошли 106 расчетов – это более 8 тысяч человек. Еще более 10 тысяч человек – в колонне представителей предприятий, образовательных учреждений. В параде принимала участие и восстановленная со времен войны техника, которую предоставили частные коллекционеры, музеи, военно-патриотические и исторические клубы.