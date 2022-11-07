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Бизнес

Кредитный портфель МСБ банка "Открытие" в Нижегородской области с начала года вырос почти на 30%

07 ноября 2022 16:34  [29] Бизнес

Кредитный портфель МСБ банка "Открытие" вырос за 3 квартала текущего года более чем на 1,8 млрд рублей и на данный момент превышает 8,0 млрд рублей.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года портфель увеличился в 1,7 раза с 4,7 млрд до 8,0 млрд. Выдачи за указанный период превысили 9,6 млрд рублей, что почти в 2 раза выше показателей за 9 месяцев 2021 года.

Объем выдач в 3 квартале сохранился на уровне 2-го квартала текущего года составил более 3 млрд. руб. Средний чек по сделке на протяжении всего года также сохраняется на уровне 50 млн рублей. При этом, стоит отметить, что прирост портфеля в 3 квартале в основном обеспечен новыми клиентами, ранее не имевшими с Банком отношений. В основном это производственные предприятия: производство химкомпонентов, вспомогательные производства, логистические компании и оптовая торговля.

Реализовано несколько инвестиционных проектов с текущими клиентами Банка.

"За истекшие месяцы портфель привлеченных средств от компаний малого и среднего бизнеса, прирос 2 млрд рублей. Это говорит о надежности и высоком уровне доверия банку. Также в дальнейших планах – нарастить кредитный портфель до конца года минимум на 1 млрд рублей", - отметила заместитель управляющего по малому и среднему бизнесу Приволжского филиала банка "Открытие" Екатерина Григорьева.

Кроме того, у банка "Открытие" для клиентов МСП продолжают действовать льготные программы: МИНЭК 1764, ПСК-Инвестиции и их совмещение, Программа льготного кредитования на приобретение приоритетной для импорта продукции по ПП 895, МСХ, Зонтичное поручительство Корпорации МСП и Гарантия Корпорации МП, программа Минцифры по ПП 1598, открыта поддержка для компаний, попавших в сложную ситуацию в связи с высоким % мобилизации сотрудников.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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Теги:
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