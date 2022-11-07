Почти 70 психолого-педагогических классов открыты на базе нижегородских школ при поддержке Мининского университета Общество

Фото: пресс-служба вуза

НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области на базе 68 школ уже действуют психолого-педагогические кассы, открытые при поддержке Мининского университета. Как сообщили в пресс-службе вуза, соответствующий проект реализуется после достигнутого соглашения с Минпросвещения РФ.

В 2023 году в регионе должно появиться уже 85 подобных классов, а всего по стране их будет около 5 тысяч.

"Наша задача состоит не только в методическом сопровождении школ, а в первую очередь в создании профориентационной среды психолого-педагогической направленности. Со старшеклассниками занимаются наши педагоги, организуют мероприятия, как в школах, так и в вузе, для учителей проводятся курсы повышения квалификации. У учеников формируется понимание наставничества и в целом профессии, они осознанно выбирают педагогический путь. Ежегодно к нам поступают 20-35% выпускников психолого-педагогических классов", - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

В настоящее время психолого-педагогические классы открылись не только в Нижнем Новгороде, но и в Дзержинске, Кстове, Павлове, Урене, Городце, Сарове, Семенове, Выксе, Володарске, на Бору.

Ранеесообщалось, что Мининский университет вошёл в тройку лидеров среди педвузов России.