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Общество

По итогам приема в 2022 году в ННГУ им. Лобачевского зачислены почти 550 иностранных студентов

07 ноября 2022 17:23  [82] Общество

НИА "Нижний Новгород"

В ННГУ им. Лобачевского подвели итоги приемной кампании-2022.

Как сообщили в пресс-службе вуза, всего в этом году в университет зачислены почти 550 иностранных студентов из 70 стран мира.

В том числе, учебу в вузе начали студенты из Китая, Вьетнама, Таиланда, Анголы, Нигерии, Эфиопии, Алжира, Сирии. Кроме того, в вуз зачислены и представители стран Латинской Америки (Венесуэла, Перу, Эквадор),  а также стран бывшего СНГ (Таджикистан, Казахстан и др.).

Как отметила ректор ННГУ Елена Загайнова,  со стороны иностранных граждан заметен рост интереса к обучению по программам аспирантуры.

"Также отмечу, что образовательные программы в университете Лобачевского выбирают всё больше иностранных абитуриентов, поступающих по линии межправительственной квоты. Самыми популярными в этом году стали такие направления подготовки, как лечебное дело, программная инженерия, международные отношения, психология, юриспруденция, менеджмент, а также педагогические направления", - рассказала ректор вуза.

Кроме того, в 2022 году в Университете Лобачевского состоялся приём иностранных поступающих на новые международные образовательные программы.  В настоящий момент в университете обучаются около 1 900 иностранных студентов из 91 страны мира.

"Нижегородская область заслуженно считается одним из ведущих образовательных центров России. В текущем учебном году в вузах региона обучается свыше 90 тысяч студентов, из них порядка 6 тысяч - студенты из 128 стран ближнего и дальнего зарубежья. Университет Лобачевского, где проходит обучение большинство иностранных студентов, открывает и для самих студентов, и для всех нижегородцев уникальные возможности межкультурного обмена", - отметила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

Ранее сообщалось, что ННГУ им. Лобачевского вошел в топ 3% лучших вузов мира.

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Теги:
ННГУ Студенты
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