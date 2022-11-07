Интерактивная выставка "История игрушки" прошла на территории Нижегородской ярмарки Общество

Фото: ФКС России

Проект "Нижний Новгород – столица детского туризма России" открылся на Нижегородской ярмарке 11 октября.

Первым мероприятием в рамках проекта стала выставка "История игрушки", которая проходила с 11 по 16 октября на территории Нижегородской ярмарки.

Интерактивная инсталляция, раскрывающая эволюцию игрушки – от традиционной обрядовой до цифровой и дополненной реальности – помогла зрителям осознать важность игры, раскрыть ее настоящие функции, вспомнить теплые моменты детства и ощутить связь эпох.

Нижегородское отделение Федерации компьютерного спорта помогло реализовать один из этапов выставки. Об этом рассказал председатель Правления НРО ФКС России Артур Амбарцумян.

"Еще 20—30 лет назад подключаемые к телевизору коробки с восьмибитным цветом и корявой графикой представляли интерес исключительно для детей. Мы хотели показать, эволюцию, которая идет с такой быстрой динамикой, что уже нет разницы для кого игры: для детей или взрослых. Здесь хотелось показать универсальность, доступность и преемственность", - рассказал он о концепции представленного пространства.

Также Артур Амбарцумян рассказал о том, где можно найти редкие экспонаты, среди которых первые модели приставки Dendy, Sega, Nintendo, компьютер IBM 286, автоматы "Морской бой", "Авторалли", Электроника ИМ-02, более известной как "Волк Ловит Яйца". Каждый мог поиграть в эти игры.

"Собираем мы эти "вещицы" со всех уголков в интернете. Много оригинальных, штучных приставок 70-80х годов. Сами чиним и настраиваем, ищем детали, если необходимо. В коллекции есть "старушка", наша Magnavox odyssey 500 - 1975 года. Теперь это что-то вроде "охоты", которая не отпускает, превращаясь в любимое дело", - сказал председатель Правления НРО ФКС России.

Посетители выставки всех возрастов довольны посещением выставки.

"Ребенок в восторге, все можно потрогать, посмотреть, поиграть. Да и сами вспомнили игру «Волк ловит яйца», она в свое время наводила шуму среди молодежи. Приятно показать ребенку, что игры нас объединяют даже спустя время!".

"Атмосфера зоны просто нереальная, не хотелось уходить, хотелось попробовать поиграть во все: от Морского боя до CS:GO. Мы с мужем поняли, что не нужно порицать ребенка, если ему интересны приставки и компьютеры. Надо всегда поддерживать интерес ребенка и понимать, что игрушки идут в ногу со временем".

Вывод прост: Ребенок вы или взрослый - это не важно, игры могут стать фактором объединения вас и вашего ребенка, возможно вы профессионал в роли волка, который ловит яйца, а ваш ребенок виртуоз в стратегии. Нам есть чему поучиться друг у друга. Ну и конечно, игра - это совместное и беззаботное времяпрепровождение.