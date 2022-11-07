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Бизнес

Корпорация МСП: Через закупки малого объема по 223-ФЗ чаще всего приобретаются ремонтные услуги и оргтехника

08 ноября 2022 09:09  [44] Бизнес

Услуги по ремонту оборудования и оргтехнику чаще всего приобретают госкомпании при проведении закупок малого объема (до 500 тыс. рублей). Об этом свидетельствуют данные сервиса-агрегатора "Витрина закупок малого объема по 223-ФЗ" на государственной Цифровой платформе поддержки предпринимателей МСП.РФ.

Помимо услуг по ремонту и техобслуживанию оборудования и офисной техники, госкомпаниями наиболее востребованы услуги в области архитектуры, проектирования, технических испытаний, исследований и анализа, профессиональное обучение, спецоборудование и инструмент, а также лицензионное программное обеспечение.

Около 230 представителей МСП-сектора за шесть месяцев работы сервиса-агрегатора "Витрина закупок малого объема по 223-ФЗ" заключили более 700 договоров поставок своей продукции и оказания услуг почти на 1,16 млрд рублей.

Сейчас на Цифровой платформе уже представлена информация о закупках малого объема от более 600 заказчиков. Данные аккумулируются из 30 источников, включая электронные торговые площадки (ЭТП), их отдельные секции и интернет-магазины заказчиков.

"Для предпринимателей, особенно представителей микробизнеса, сервис "Витрина закупок малого объема" — простой и короткий путь к стабильному рынку сбыта. Это особенно важно в условиях санкций, когда возможности бизнеса для реализации продукции и услуг ограничены. Кроме того, малые закупки — это полезный опыт для тех, кто планирует заниматься поставками по 223-ФЗ. Они проходят без торгов и других долгих процессов. Так как требования к участникам закупок малого объема минимальны, выполнить их по силу даже поставщикам-новичкам. Кроме того, на МСП.РФ мы всегда готовы проконсультировать предпринимателей, помочь с документами и подбором подходящих закупок через сервис "Гид по закупкам", — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В числе тех, кто воспользовался возможностями Цифровой платформы МСП.РФ и стал поставщиком в рамках закупок малого объема, компания из Уфы, которая заключила договоры более чем на 36 млн рублей на поставку измерительных приборов, преобразователей давления и другого оборудования. На сумму свыше 26 млн московская фирма теперь поставляет бумагу.

Напомним, сервис "Витрина закупок малого объема" был запущен на МСП.РФ в апреле. Он создавался совместно с ЭТП и не имеет аналогов. По данным Корпорации МСП, чаще всего пришедшие с Цифровой платформы предприниматели пользовались электронной торговой площадкой ГПБ (около 370 договоров), площадкой "Росэлторг" (более 200), АГЗРТ (51), "ТЭК-Торг" (40) и "Сбер-АСТ" (39).

В рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП должен составить 5 трлн рублей к 2024 году.

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Теги:
Госзакупки МСП Предприниматели
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