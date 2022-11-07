Публичные слушания по внесению изменений в Устав Нижнего Новгорода пройдут 9 ноября Общество

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

Публичные слушания по внесению изменений в Устав Нижнего Новгорода пройдут 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, слушания пройдут в 13:00 в онлайн-формате.

На них будут обсуждаться следующие вопросы:

- определение правовых основ вручения наград муниципального образования г.о.г. Нижний Новгород;

- уточнение состава территории муниципального образования г.о.г. Нижний Новгород с учетом Новинского сельсовета;

- изменения в статью о концессиях;

- расширение системы муниципальных правовых актов за счет правовых актов первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода и заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, контрольно-счетной палаты и председателя контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода;

- правовое регулирование назначения руководителя финансового органа;

- исключение положений об избирательной комиссии муниципального образования;

- определение порядка назначения, срока полномочий, квалификационных требований к председателю контрольно-счетной палаты.

Трансляция слушаний будет доступна на сайте городской администрации. Регистрация открыта до 10:00 9 ноября по ссылке. За час до начала мероприятия на указанный при регистрации электронный адрес придет ссылка для участия.

Вопросы, замечания и предложения можно направлять до 23:59 9 ноября на адрес электронной почты i.maslova@gordumannov.ru.

Напомним, действующий Устав Нижнего Новгорода был принят 23 ноября 2005 года.

Документ имеет высшую юридическую силу по отношению ко всем правовым актам органов МСУ и должностных лиц. Он закрепляет правовые основы местного самоуправления на территории Нижнего Новгорода, определяет формы порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, порядок формирования органов и должностных лиц МСУ, их полномочия, принципы взаимодействия, и разграничение их компетенции.



Кроме того, Устав регулирует экономическую и финансовую основу местного самоуправления, организацию деятельности по решению задач социально-экономического развития города, защиты прав и интересов его жителей.

Ознакомиться с Уставом Нижнего Новгорода можно по ссылке.