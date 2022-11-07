Особенности сделки по покупке недвижимости в пользу третьего лица

В настоящее время не часто заключаются сделки по продаже или приобретению недвижимого имущества, да еще в пользу третьего лица. Таковыми могу выступать отец с матерью, дочь с сыном, подруга и пр. Чаще всего подобные договора проводятся между близкими родственниками. В качестве объекта приобретения стоит рассмотреть квартиры, предлагаемые ЛСР.

Общее понятие

Разбираясь с понятием приобретения жилья в пользу третьей стороны, необходимо уяснить, что это заключение соглашения, где указывается исполнение одной стороной конкретных обязательств, но только не в отношении кредитора, а иного лица. Последнее имеет полное право востребовать исполнения обязанностей, оговоренных и подтвержденных договором.

В действительности механизм выглядит следующим образом. Приобретатель жилья:

вносит за него полную оплату;

ставит подписи на всех документах, сопровождающих сделку;

не имеет никакого права на недвижимость, выступающую объектом договора.

Собственником вступает третье лицо (кто-либо из родственников, знакомых, друзей и пр.). Покупатель таким действием возлагает на свои плечи соблюдение обязательств по совершенной сделке. Что касается будущего владельца, он подтверждает своей подписью факт, что получил в распоряжение жилые квадраты. По сути, и право на такую недвижимость остается именно за ним.

Причины совершения описываемой сделки

Поводов для такого решения бывает на самом деле много. Случается, что человек, выступающий реальным покупателем, не располагает свободным временем или денежными средствами для самостоятельного проведения купли-продажи квартиры. В таком случае обозначенные мероприятия совершает другой человек. Он расписывается в официальных и законных документах, ведет расчет с продавцом.

Нередко описываемый вид договора используется с целью уклонения от брачных обязательств, когда неизбежен раздел имущества, нажитого при совместном проживании. На практике это выглядит следующим образом. Женатый мужчина передает имеющиеся денежные средства родителям, которые приобретают жилье, но с заключением договора в пользу третьей стороны. Что касается права собственности по объекту, оно оформляется на такого мужчину. В случае развода жена не будет иметь права на половину купленной в подобный способ квартиры.

Нередко описываемая процедура является эффективной альтернативой для договора по дарению. К примеру, дети приобретают для родителей жилье, вносят за него полностью оплату. Не придется совершать сделки по дарению, купле-продаже.

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