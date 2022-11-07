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Общество

Зарядись энергией профессионалов – выбери лучшего сотрудника "ТНС энерго НН"

08 ноября 2022 11:17  [87] Общество

Системный подход к качеству обслуживания – один из приоритетов группы компаний "ТНС энерго". Внедренные механизмы проверки качества обслуживания и уровня знаний сотрудников – важные части взаимодействия с клиентом. 

В холдинге проходит первый конкурс профессионального мастерства, в котором принимают участие сотрудники всех 10 дочерних обществ компании – а это более 8 тысяч человек. 

Самый масштабный профессиональный конкурс компании проводится в 4 номинациях:
 - качество обслуживания; 
 - внешний вид представительств и центров обслуживания клиентов; 
 - компетентность сотрудников; 
 - уровень популярности онлайн-сервисов.

Уважаемые потребители, помогите нам сделать нашу работу более эффективной и оперативной - заполните анкеты, оценивающие работу энергетиков, до 1 декабря 2022 года в любом офисе компании. Спешите принять участие. Выбор победителя зависит только от вас – наших клиентов.

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Теги:
ТНС Энерго
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