Общественный транспорт Дзержинска начнет отображаться в навигационной системе на текущей неделе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Общественный транспорт Дзержинска начнет отображаться в навигационной системе на текущей неделе. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, первым к системе будет подключен транспорт МП "Экспресс", после чего начнут отображаться и автобусы частных перевозчиков.

Планируется, что весь общественный транспорт Дзержинска будет подключен к навигационной системе в начале декабря.

Ранее сообщалось, что установка системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Дзержинска завершится до конца года.

Также напомним, что в августе к единой навигационной системе подключили общественный транспорт на Бору.