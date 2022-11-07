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Общественный транспорт Дзержинска начнет отображаться в навигационной системе на текущей неделе. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, первым к системе будет подключен транспорт МП "Экспресс", после чего начнут отображаться и автобусы частных перевозчиков.
Планируется, что весь общественный транспорт Дзержинска будет подключен к навигационной системе в начале декабря.
Ранее сообщалось, что установка системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Дзержинска завершится до конца года.
Также напомним, что в августе к единой навигационной системе подключили общественный транспорт на Бору.
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