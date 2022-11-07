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Бизнес

Чистая прибыль банка "Открытие" за 9 месяцев составила 15,8 млрд рублей

08 ноября 2022 14:48  [82] Бизнес

В третьем квартале 2022 года банк "Открытие" заработал 10,2 млрд рублей. С начала года прибыль банка по РСБУ составила 15,8 млрд рублей. 

"Третий квартал принес нам более 10 миллиардов рублей чистой прибыли. После летнего проседания спрос на кредиты в самых разных сегментах крупного бизнеса на рынке восстановился. Кредитный портфель корпоративных клиентов "Открытия" вырастет по итогам года на 10%. Рост кредитного портфеля малого и среднего бизнеса будет не меньше, чем у корпоративного сегмента. По кредитам наличными выдачи также растут от месяца к месяцу. По итогам сентября "Открытие" вернул себе долю на рынке ипотеки примерно в 3%. Сейчас по выдачам мы находимся на уровне самых лучших для себя месяцев 2021 года или даже превышаем их. После объединения с "Росгосстрах банком" "Открытие" приближается к 11% доли рынка по выдаче автокредитов. Сегодня автокредиты это 17% всех кредитов физлицам", - сообщил президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов в интервью РИА Новости.

Согласно российским стандартам бухгалтерского учета, активы банка "Открытие" на 1 октября 2022 года составили 3,0 трлн рублей. Кредитный портфель до вычета резервов за 9 месяцев увеличился на 104,6 млрд рублей (+5,2%) до 2,1 трлн рублей.

Кредитный портфель юридических лиц на 1 октября 2022 года сохранился на уровне 1,4 трлн рублей. Объем выданных за 9 месяцев 2022 года кредитов корпоративным клиентам составил 1 009 млрд рублей (+16% к аналогичному периоду прошлого года), клиентам сегмента малого и среднего бизнеса – 178 млрд рублей (+29% к аналогичному периоду прошлого года).

Кредитный портфель физических лиц вырос с начала года на 101,8 млрд рублей (+17,3%) до 689 млрд рублей, в том числе за счет присоединения дочернего РГС Банка со специализацией на автокредитовании. За 9 месяцев банк "Открытие" выдал кредитов частным лицам на сумму 136 млрд рублей. По данным ОКБ, с июня по сентябрь 2022г. банк "Открытие" увеличил долю рынка по выдачам потребительских кредитов до 2,2%, ипотеки – до 2,6%.

Качество кредитного портфеля банка стабильно: доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле находится на уровне 6,9% по итогам 9 месяцев 2022 года (7,1% на начало года).

Средства клиентов на счетах в банке "Открытие" на 1 октября 2022 года составили 2,2 трлн рублей (-9,0% относительно начала года — 2,4 трлн рублей). Снижение обусловлено динамикой остатков по счетам юридических лиц и бюджетных средств, в том числе за счет оттока пассивов в валюте. Объем средств физических лиц находится на уровне начала года и составляет 1 043 млрд рублей.

Портфель расчетных карт банка "Открытия" вырос в третьем квартале на 0,1 млн до 2,8 млн карт. В третьем квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован значительный рост транзакций в дистанционных банковских каналах — на 47% по количеству и на 35% по объему.

Регуляторный капитал банка по итогам 9 месяцев 2022 года вырос до 381 млрд рублей (+1,3%).

Нормативы достаточности капитала и ликвидности банк "Открытие" соблюдает с существенным запасом: по состоянию на 1 октября 2022 года Н1.0 составил 14,3% (13,6% на 1 января 2022 года) при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок, Н2 (норматив мгновенной ликвидности) — 86% при пороговом значении 15%, Н3 (норматив текущей ликвидности) — 146% при пороговом значении 50%.

* Показатели рассчитаны по внутренней методике банка "Открытие" на неконсолидированной основе.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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Теги:
Банки Открытие
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