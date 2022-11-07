Юрий Станкевич пообщался с нижегородскими студентами - будущими управленцами Общество

НИА "Нижний Новгород"

Депутат Государственной Думы Юрий Станкевич встретился со студентами Нижегородского института управления РАНХиГС. Участниками открытого диалога стали студенты факультета управления.

Являясь членом комитета по энергетике Госдумы и координатором федерального проекта "Зеленая экономика" партии "Единая Россия", Юрий Станкевич рассказал студентам о своей работе. А они во время встречи задали депутату вопросы, касающиеся энергетического будущего России, перехода на альтернативные источники энергии, влияния «зеленой экономики» на темпы экономического развития страны.

"Такие встречи зачастую позволяют по-новому посмотреть на привычные вещи. Для студентов это возможность получить новые знания, расширить свой кругозор. А для меня – услышать позицию и мнение молодых людей в некоторых вопросах и учесть их в своей работе. У них свое видение, свои взгляды, они не мыслят шаблонами, а главное полны идей и инициатив, которые хотят воплощать в жизнь, чтобы менять ее в лучшую сторону", - сказал Юрий Станкевич.

Во время встречи студенты задавали и личные вопросы. Речь зашла о выборе профессий, политике, новых технологиях. В текущей ситуации не оставили без внимания и тему патриотизма, любви к Родине.

"Считаем, что такие встречи очень интересны и познавательны, особенно полезны нам, как будущим специалистам сферы публичного управления", - отметили студенты.