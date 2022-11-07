Юрий Станкевич пообщался с нижегородскими студентами - будущими управленцами

НИА "Нижний Новгород"
Депутат Государственной Думы Юрий Станкевич встретился со студентами Нижегородского института управления РАНХиГС. Участниками открытого диалога стали студенты факультета управления.
Являясь членом комитета по энергетике Госдумы и координатором федерального проекта "Зеленая экономика" партии "Единая Россия", Юрий Станкевич рассказал студентам о своей работе. А они во время встречи задали депутату вопросы, касающиеся энергетического будущего России, перехода на альтернативные источники энергии, влияния «зеленой экономики» на темпы экономического развития страны.
"Такие встречи зачастую позволяют по-новому посмотреть на привычные вещи. Для студентов это возможность получить новые знания, расширить свой кругозор. А для меня – услышать позицию и мнение молодых людей в некоторых вопросах и учесть их в своей работе. У них свое видение, свои взгляды, они не мыслят шаблонами, а главное полны идей и инициатив, которые хотят воплощать в жизнь, чтобы менять ее в лучшую сторону", - сказал Юрий Станкевич.
Во время встречи студенты задавали и личные вопросы. Речь зашла о выборе профессий, политике, новых технологиях. В текущей ситуации не оставили без внимания и тему патриотизма, любви к Родине.
"Считаем, что такие встречи очень интересны и познавательны, особенно полезны нам, как будущим специалистам сферы публичного управления", - отметили студенты.
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