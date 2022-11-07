Мошенники начали воровать деньги с помощью фитнес-приложений на телефоне Общество

Новая схема мошенничества появилась в России: злоумышленники начали похищать деньги граждан через фитнес-приложения. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, через установленные на смартфоны мобильные приложения автоматически списываются средства с карт пользователей, которые не дали осознанного согласия на такие операции.

Как рассказали "Известиям" в "Лаборатории Касперского", данные приложения в этом году появились в российском сегменте Google Play: программное обеспечение называется GriftHorse.l. Оно оформляет платные подписки на различные услуги без ведома пользователей смартфонов.

Как работает данная схема: пользователю за символическую плату предлагается скачать приложение с онлайн-курсом домашних тренировок или планом диеты. Для установки потребуется ввести данные банковской карты в приложении или на сайте. По факту пользователь даёт согласие на неочевидные условия, написанные мелким шрифтом, или даже не помещающиеся на экране. Далее с карты пользователя ежемесячно списывают от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что схема обмана не нова - ранее софт внедрялся на смартфоны через фейковые приложения для восстановления данных и установки дополнительных функций. Но вот тему ЗОЖ в этой схеме злоумышленники используют впервые.

В "Лаборатории Касперского", специализирующейся на разработке систем защиты от киберугроз, сообщили, что в этом году зафиксировано свыше 23 тысяч таких атак.