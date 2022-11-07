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Общество

Добровольцы ОМК приняли участие в слете эковолонтеров

08 ноября 2022 16:34  [77] Общество
Фото: пресс-служба компании

Фото: пресс-служба компании

Волонтеры Объединенной металлургической компании (ОМК) приняли участие в экологическом слете, который прошел в конце октября в Сочи. Для обмена опытом собрались более 100 корпоративных волонтеров, включая давних партнеров ОМК – работников ОАО "РЖД" и госкорпорации "Росатом". 

Подобные слеты – мотивационная часть любой программы корпоративного добровольчества. ОМК отправила в Сочи 16 лучших волонтеров своего экологического движения. Компания поддерживает обмен опытом с предприятиями-партнерами и поощряет объединение усилий для совместного влияния на экологическую повестку. 

В рамках слета прошло обучение от сильнейших экологов России, мастер-класс по сортировке мусора от экоцентра "Собиратор", интеллектуальный квиз, образовательный воркшоп, а также командообразующие, спортивные и досуговые мероприятия. Добровольцы ОМК приобрели новые знания, познакомились с лучшими волонтерскими практиками России и нашли партнеров для реализации экологических акций в своих регионах. 

Также в течение двух дней эковолонтеры со всей страны занимались уборкой побережья Черного моря и реки Цусхвадж в поселке Солоники. Они расчистили более пяти квадратных километров пляжной и прибрежной полосы. Кроме того, волонтеры уложили настил и покрасили перила моста в Лазаревском районе, а также высадили 60 деревьев и кустарников на аллее "Мы вместе".

"В нашей компании большое количество разноплановых экопроектов – это инициативы по озеленению и благоустройству, уборке природных зон, созданию экологических маршрутов отдыха и многое другое. Мы были рады поделиться с коллегами из других компаний нашим опытом и взять на вооружение их инициативы. Например, впечатлил корпоративный комикс о приключениях белого медведя Михи Атомова – первого арктического волонтера и символа движения волонтеров "Росатома". В игровой форме наглядно, познавательно и просто даются полезные советы об экологии. Также хочется отметить работу РЖД по сортировке отходов в поездах и вокзалах, связанную с установкой цветных контейнеров для сбора отходов, а также прессов и измельчителей для отходов с ценными компонентами. Вторсырье становится компактным и удобным для транспортирования на переработку", – поделилась впечатлениями от поездки волонтер ОМК Юлия Сулент. 

Команда ОМК "Женщины из стали" заняла второе место в конкурсе визиток, а лучшим волонтером команды признана Лариса Мурысева из Выксы. Также сотрудники ОМК провели для всех участников слета квиз на знание экологических терминов. 

"ОМК активно поддерживает развитие сотрудников не только в профессиональном плане, но и в общественно значимых инициативах. В компании более семи тысяч волонтеров, и мы всегда поддерживаем их участие в мероприятиях для обмена опытом, приобретения новых знаний и навыков в области добровольчества, инструментов для реализации своих идей. На экологическом слете в Сочи волонтеры ОМК познакомились с добровольческими движениями компаний-партнеров. Безусловно, необходимо объединяться в общих городах присутствия, делиться своей экспертизой в социальных и экологических инициативах", – отметила Ольга Миронова, руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ОМК.

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Теги:
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