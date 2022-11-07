Нацпроекты — людям
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Конкурс на пост главы Нижегородского района
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Политика
08 ноября 2022 16:46  [67] Андрей Турчак: "Единая Россия" внесла поправки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года"
03 ноября 2022 19:02  [1049] Эксперт-мониторинг событий с 28 октября по 4 ноября 2022 года от АНО "Минин-центр"
03 ноября 2022 16:32  [401] Елена Лебеднова избрана главой МСУ г.о.г. Первомайск
02 ноября 2022 17:21  [758] Александр Щелоков избран главой объединенного городского округа города Арзамаса
02 ноября 2022 12:28  [355] "Единая Россия" предлагает установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО независимо от места жительства
01 ноября 2022 09:55  [350] Евгений Люлин: "Благодаря деятельности судебных приставов восстанавливается справедливость"
31 октября 2022 18:38  [1334] Юрий Шалабаев объявил конкурс на пост главы администрации Нижегородского района
31 октября 2022 17:02  [565] Марина Баландина стала и.о. директора Кадастровой палаты по Нижегородской области
29 октября 2022 10:30  [606] Глеб Никитин поздравил сотрудников вневедомственной охраны с 70-летием ведомства
28 октября 2022 19:07  [1450] Эксперт-мониторинг событий c 21 по 28 октября 2022 года от АНО "Минин-центр"
Политика

Андрей Турчак: "Единая Россия" внесла поправки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года"

08 ноября 2022 16:46  [67] Политика

Перечень направлений, на которые партия предлагает направить дополнительные средства, достаточно широкий: от развития села и центров занятости до расходов на поддержку русской культуры за рубежом и восстановление объектов культурного наследия в наших регионах, подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Каждую поправку тщательно сверили с коллегами из Правительства и готовы обосновать каждый рубль. Внесенный пакет - результат работы партийной Программной комиссии и поручений, которые дал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. То, о чем мы говорили перед принятием документа в первом чтении, здесь учтено и превращено в конкретные строки бюджета", - сказал он.

Дополнительно 8 млрд рублей предлагается направить на программу комплексного развития сельских территорий; по 1 млрд рублей - на работы по мелиорации сельхозземель и поддержку научно-технических проектов в АПК; 1,5 млрд рублей - на поддержку льготного агролизинга; 8,4 млрд рублей - на устранение цифрового неравенства в регионах; 7,5 млрд рублей - на поддержку граждан с помощью социального контракта.

Дополнительно 2,5 млрд рублей предлагается направить на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования; еще 2,7 млрд рублей - на модернизацию центров занятости; 1,4 млрд на обучение талантливых школьников старших классов языкам программирования; 450 млн рублей - на программу развития молодежного предпринимательства; 250 млн рублей - на обучение участников студотрядов рабочим специальностям; 170 млн рублей - на господдержку НКО; 44 млн рублей - на реализацию социально значимых проектов для инвалидов по зрению, в том числе на печатные СМИ для этой категории граждан.

Дополнительно 100 млн рублей предлагается выделить на реализацию творческих проектов в сфере народного искусства; 150 млн рублей - на поддержку русских театров за рубежом; 300 млн рублей - на восстановление объектов культурного наследия в регионах; 20 млн рублей - на компенсацию за вред жизни и здоровью волонтеров. 

Напомним, проект федерального бюджета на 2023-2025 годы принят в первом чтении 26 октября. Фракция "Единой России" консолидировано проголосовала в его поддержку. В проекте бюджета нашли отражение все инициативы и поручения Президента, которые он дал в Посланиях 2020-2021 годов и на Съезде "Единой России", а финансирование всех блоков народной программы партии было детально проработано с отраслевыми министерствами, вице-премьерами и отдельно с финансовым блоком Правительства в лице министра финансов Антона Силуанова. Ко второму чтению партия подготовит ряд социально значимых поправок.

Как ранее отметил депутат Госдумы от Нижегородской области Артем Кавинов, средства на реализацию всех социальных обязательств заложены в проекте федерального бюджета в полном объеме. 

"Народную программу продолжим реализовывать. В приоритете останется соцзащита граждан, участников СВО и их семей, помощь регионам и, конечно же, выполнение национальных целей развития страны. Такое поручение давал Президент страны Владимир Путин", - заявил Артем Кавинов.

Депутат также обратил внимание, что в следующие три года бюджетные расходы на медицину будут расти, предусмотрено и увеличение финансирования на образование и науку.

"Вместе с нижегородскими коллегами-депутатами будем добиваться включения в бюджет максимально возможных средств для решения задач и потребностей всех районов Нижегородской области", - отметил Артем Кавинов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph