Андрей Турчак: "Единая Россия" внесла поправки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года" Политика

Перечень направлений, на которые партия предлагает направить дополнительные средства, достаточно широкий: от развития села и центров занятости до расходов на поддержку русской культуры за рубежом и восстановление объектов культурного наследия в наших регионах, подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Каждую поправку тщательно сверили с коллегами из Правительства и готовы обосновать каждый рубль. Внесенный пакет - результат работы партийной Программной комиссии и поручений, которые дал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. То, о чем мы говорили перед принятием документа в первом чтении, здесь учтено и превращено в конкретные строки бюджета", - сказал он.

Дополнительно 8 млрд рублей предлагается направить на программу комплексного развития сельских территорий; по 1 млрд рублей - на работы по мелиорации сельхозземель и поддержку научно-технических проектов в АПК; 1,5 млрд рублей - на поддержку льготного агролизинга; 8,4 млрд рублей - на устранение цифрового неравенства в регионах; 7,5 млрд рублей - на поддержку граждан с помощью социального контракта.

Дополнительно 2,5 млрд рублей предлагается направить на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования; еще 2,7 млрд рублей - на модернизацию центров занятости; 1,4 млрд на обучение талантливых школьников старших классов языкам программирования; 450 млн рублей - на программу развития молодежного предпринимательства; 250 млн рублей - на обучение участников студотрядов рабочим специальностям; 170 млн рублей - на господдержку НКО; 44 млн рублей - на реализацию социально значимых проектов для инвалидов по зрению, в том числе на печатные СМИ для этой категории граждан.

Дополнительно 100 млн рублей предлагается выделить на реализацию творческих проектов в сфере народного искусства; 150 млн рублей - на поддержку русских театров за рубежом; 300 млн рублей - на восстановление объектов культурного наследия в регионах; 20 млн рублей - на компенсацию за вред жизни и здоровью волонтеров.

Напомним, проект федерального бюджета на 2023-2025 годы принят в первом чтении 26 октября. Фракция "Единой России" консолидировано проголосовала в его поддержку. В проекте бюджета нашли отражение все инициативы и поручения Президента, которые он дал в Посланиях 2020-2021 годов и на Съезде "Единой России", а финансирование всех блоков народной программы партии было детально проработано с отраслевыми министерствами, вице-премьерами и отдельно с финансовым блоком Правительства в лице министра финансов Антона Силуанова. Ко второму чтению партия подготовит ряд социально значимых поправок.

Как ранее отметил депутат Госдумы от Нижегородской области Артем Кавинов, средства на реализацию всех социальных обязательств заложены в проекте федерального бюджета в полном объеме.

"Народную программу продолжим реализовывать. В приоритете останется соцзащита граждан, участников СВО и их семей, помощь регионам и, конечно же, выполнение национальных целей развития страны. Такое поручение давал Президент страны Владимир Путин", - заявил Артем Кавинов.

Депутат также обратил внимание, что в следующие три года бюджетные расходы на медицину будут расти, предусмотрено и увеличение финансирования на образование и науку.

"Вместе с нижегородскими коллегами-депутатами будем добиваться включения в бюджет максимально возможных средств для решения задач и потребностей всех районов Нижегородской области", - отметил Артем Кавинов.