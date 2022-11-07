Два нижегородских проекта по повышению финграмотности рекомендованы к тиражированию в других регионах РФ Общество

Здание Волго-Вятского ГУ Банка России Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два нижегородских проекта вошли в каталог лучших региональных практик 2022 года Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России. Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России.

Согласно информации, в рамках практики "Финансовая грамотность для социальных работников" социальным работникам рассказывают о способах защиты личных финансов – для дальнейшей передачи знаний.

Практика "Город финансовых знаний" направлена на повышение уровня финансовой грамотности жителей малых городов и районных центров Нижегородской области. В небольших населенных пунктах организуются просветительские мероприятия для жителей всех возрастов и разных профессий.

Как рассказала начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова, обучение прошли уже около 900 социальных работников, а городами финансовых знаний стали Арзамас, Городец, Княгинино и Выкса.