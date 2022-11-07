Второй детсад построен в ЖК "Анкудиновский парк" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Завершено строительство второго детского сада в ЖК "Анкудиновский парк" Кстовского района.

Как сообщили в министерстве строительства Нижегородской области, новое дошкольное учреждение рассчитано на 280 мест. Общая стоимость объекта составила порядка 242 млн рублей.

В здании детсада расположены медицинский кабинет, пищеблок, комнаты для персонала и специализированные помещения для занятий с детьми: музыкальный и физкультурный залы, бассейн. Предварительно уже сформировано 12 групп.

На прилегающей территории полностью выполнено благоустройство, установлены игровые комплексы и веранды для прогулок.

Глава Кстовского муниципального округа Иван Уланов отметил, что после оформление всех необходимых документов детсад должен открыться уже в начале следующего года. Также он рассказал, что на территории ЖК в будущем появиться и еще один, уже третий детский сад.



Ранее сообщалось, что новое здание православного детсада "Колокольчик" построят в Выксе при поддержке ОМК.