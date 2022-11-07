Новый проект реставрации ДК имени Ленина будет разработан в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород"
Новый проект реставрации ДК имени Ленина планируется разработать в Нижнем Новгороде, сообщает НТА-Приволжье.
Согласно информации, казенное предприятие Нижегородской области “ДОМ.НН” представило в августе 2022 года доработанную концепцию для приспособления здания ДК им. Ленина под современное использование. В настоящее время работа над этим проектом уже ведется.
Ранее сообщалось, что Общественный совет при управлении госохраны ОКН одобрил переоборудование ДК им. Ленина в жилой дом. Напомним также, что здание ДК имени Ленина планировали отреставрировать до 2023 года.
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