Новый проект реставрации ДК имени Ленина будет разработан в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород"

Новый проект реставрации ДК имени Ленина планируется разработать в Нижнем Новгороде, сообщает НТА-Приволжье.

Согласно информации, казенное предприятие Нижегородской области “ДОМ.НН” представило в августе 2022 года доработанную концепцию для приспособления здания ДК им. Ленина под современное использование. В настоящее время работа над этим проектом уже ведется.

Ранее сообщалось, что Общественный совет при управлении госохраны ОКН одобрил переоборудование ДК им. Ленина в жилой дом. Напомним также, что здание ДК имени Ленина планировали отреставрировать до 2023 года.