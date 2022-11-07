Десять территорий комплексно благоустроили в Арзамасе 2022 году Общество

Фото: Telegram-канал Александр Щелоков

НИА "Нижний Новгород"

Комплексное благоустройство с участием жителей было проведено на десяти дворовых территориях Арзамаса в 2022 году. Об этом сообщил глава города Александр Щелоков в своем Telegram-канале.

Согласно информации, работы проводились на улицах Победы, Жуковского, Володарского и других.

"Программа "Формирование комфортной городской среды" подразумевает движения в 2-х направлениях: общественные пространства и дворовые территории. По первому работа обычно на слуху: это площадь Мира, часть парка им. Гайдара, площадь 1 Мая, в следующем году – городок на ул. Мира. И вот уже третий год ведем не очевидное для всех, но регулярное благоустройство дворовых территорий. Асфальтирование, освещение, лавочки. Простое, но нужное дело", - отметил глава города.

Он также рассказал, что на 2023 год работы запланированы не менее чем на 10 дворовых территориях.

Ранее сообщалось, что в Арзамасе в 2022 году была выполнена большая программа по ремонту дорог.