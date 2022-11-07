Новогорьковская ТЭЦ достигла исторического максимума по отпуску пара и химически обессоленной воды ключевым потребителям Экономика

Фото: пресс-служба компании

НИА "Нижний Новгород"

Новогорьковская ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" на текущей неделе достигла максимальных показателей суммарного паропотребления и отпуска химически обессоленной воды ключевыми клиентами за все время своей работы. По состоянию на 8 ноября эти величины составили соответственно 480 т/ч и 517 т/ч.

Исторический максимум достигнут благодаря росту потребления данных ресурсов кстовскими промышленными предприятиями – ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", "ООО РусВинил", ООО "СИБУР-Кстово".

"Чтобы обеспечить растущие потребности ключевых партнеров, компанией "Т Плюс" реализован целый ряд инвестиционных проектов по развитию собственного производства Новогорьковской ТЭЦ. Станция готова и в дальнейшем обновлять и наращивать свои мощности, для этого имеются все возможности", – отметил технический директор – главный инженер Новогорьковской ТЭЦ Ренат Валиуллин.