Нацпроекты — людям
Конкурс на пост главы Нижегородского района
Скульптуру Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее
Беспилотники запретили запускать в Нижегородской области
Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
09 ноября 2022 12:58  [46] ВТБ: оформление документов по 99% продуктам и сервисам доступно клиентам в офисах в цифровом виде
09 ноября 2022 12:02  [89] ВТБ запускает полностью цифровую ипотеку
09 ноября 2022 11:56  [86] "Ростелеком" значительно расширил функционал сайта для операторов
09 ноября 2022 11:34  [107] ВТБ: 60% россиян доверяет отечественным банковским технологиям
09 ноября 2022 11:26  [97] ГОСТ VPN: "Ростелеком" предлагает операторам связи сервис построения и эксплуатации защищенных сетей
09 ноября 2022 11:06  [98] Нижегородские абоненты МегаФон получат безлимитный доступ к маркетплейсам 11 ноября
08 ноября 2022 16:01  [161] Глава банка "Открытие" ждет снижения инфляции в России до уровня 4-4,5% в 2023 году
08 ноября 2022 14:48  [181] Чистая прибыль банка "Открытие" за 9 месяцев составила 15,8 млрд рублей
08 ноября 2022 13:30  [171] ВТБ: спрос на розничные кредиты вырос во второй половине октября
08 ноября 2022 12:22  [174] ВТБ узнал, как часто россияне пользуются кредитным картами
Бизнес

"Ростелеком" значительно расширил функционал сайта для операторов

09 ноября 2022 11:56  [86] Бизнес

НИА "Нижний Новгород"

"Ростелеком" значительно расширил функционал специализированного сайта, на котором любой оператор связи может подать заявление на доступ к ресурсам "Ростелекома" на объектах проекта устранения цифрового неравенства (УЦН). 

Теперь на сайте появилась интерактивная карта для поиска объектов УЦН и возможность подать заявление на доступ к комплексу технологических ресурсов инфраструктуры проекта в один клик.

С помощью интерактивной карты можно быстро найти нужный объект, изучить его расположение и подать заявление на доступ к ресурсам на объектах УЦН просто нажав на клавишу. При выборе объекта вся информация о нем отображается слева в этом же окне.

"Ростелеком" предоставляет в пользование комплекс технологических ресурсов на объектах УЦН операторам связи, государственным структурам и корпоративным клиентам для размещения оборудования связи, систем видеонаблюдения, метеостанций, систем оповещения ГО и ЧС и пр.

"Обеспечить современными услугами связи, включая доступ в интернет, как можно больше жителей удаленных населенных пунктов — основная задача проекта УЦН, которую сейчас решает "Ростелеком". Запуск специализированного сайта для операторов, на котором можно подать заявление на доступ к ресурсам "Ростелекома" на объектах проекта УЦН, получил широкий отклик в отрасли. Мы видим заинтересованность операторов в получении новых возможностей, в том числе, в размещении оборудования на объектах УЦН", — сказал директор по инфраструктурным сервисам ПАО "Ростелеком" Константин Хрульков.

"Всегда учитываем потребности наших заказчиков, стараемся максимально быстро реагировать на их запросы, поэтому постарались реализовать на специализированном сайте дополнительные возможности", — добавил директор департамента продаж и развития инфраструктурных сервисов ПАО "Ростелеком" Сергей Поляков.

Тарифы на доступ к комплексу технологических ресурсов сформированы в соответствии с правилами недискриминационного доступа и едины для всех типов пользователей в регионе.

С подробной информацией по срокам обработки заявлений и порядку предоставления доступа можно ознакомиться на сайте https://ndd.rostelecom.ru/.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph