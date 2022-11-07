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Бизнес

ВТБ получил международную премию в области экономики и финансов им. П.А. Столыпина

09 ноября 2022 16:18  [30] Бизнес

Два продукта для сегмента среднего и малого бизнеса ВТБ – экосистема ВЭД и специальное предложение для поддержки предпринимателей – стали победителями ежегодной международной премии в области экономики и финансов им. П.А. Столыпина.

Цифровая экосистема ВЭД стала лидером в номинации «За внедрение и разработку отечественных цифровых технологий», а витрина промо-предложений для поддержки бизнеса от программы лояльности "Бизнес-лига ВТБ" – "За поддержку малого и среднего бизнеса в период восстановления экономики".

Цифровое решение экосистемы ВЭД от ВТБ помогает компаниям вести бизнес с зарубежными партнерами под ключ, что особенно актуально в новых условиях. Это личный кабинет импортера и экспортера, в котором без специальной подготовки можно разобраться во всех тонкостях валютного контроля, систематизировать документы, платежи и коммуникации на базе карточек сделок клиента. В экосистему встроены как базовые финансовые продукты – валютный контроль и трансграничные расчеты, так и специальные сервисы – проверка зарубежного партнера и экспертиза контракта, SOS-ВЭД, таможенная карта и таможенно-логистические услуги, а также онлайн-помощники. Сервис доступен всем клиентам ВТБ бесплатно в режиме 24х7.

В рамках предложения ВТБ все клиенты до конца 2022 года могут на специальных условиях подключить к пакетам услуг РКО три дополнительные опции – "Персональные переводы", "Платежи плюс" и "Касса плюс". Кроме того, предпринимателям доступны вебинары и курсы по антикризисному управлению от портала "Ближе к делу". Активировать предложение можно парой кликов в разделе программы лояльности "Бизнес-лига ВТБ" в интернет-банке ВТБ Бизнес или мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite.

"В сложный для бизнеса период мы разработали комплекс мер и спецпредложений, позволяющих предпринимателям максимально быстро, удобно и выгодно оформлять продукты и заметно экономить на банковском обслуживании. При этом мы стараемся объединить такие важные для клиентов аспекты, как комплексный подход к бизнес-задачам и максимальный перевод сервисов и услуг банка в онлайн-формат. Поэтому для нас ценно, что жюри конкурса – эксперты финансовой отрасли – отметило нашу работу по внедрению актуальных решений и спецпредложений для корпоративных клиентов", – подчеркнула Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.

Справка

Международная премия в области экономики и финансов им. П.А. Столыпина учреждена в 2004 году журналом "Банковское дело" при поддержке Комиссии по банкам и банковской деятельности РСПП, Ассоциации региональных банков России, Ассоциации российских банков. Вручается топ-менеджерам, предприятиям и финансовым организациям за вклад в развитие экономики и финансового сектора страны.

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Теги:
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