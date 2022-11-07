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Общество

Специалисты "Нижновэнерго" проводят тематические приемы граждан в общественной приемной "Единой России"

09 ноября 2022 16:37  [98] Общество
Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

9 ноября прием граждан провел директор филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" Дмитрий Прохоров, а также руководители профильных направлений - управления взаимодействия с клиентами и капитального строительства.

Основные вопросы касались услуги технологического присоединения к электросетям, сроков выполнения работ по договорам, наличия возможности техприсоединения, а также консультации потребителей по дальнейшим действиям для его оформления. 

Всем обратившимся были предоставлены необходимые разъяснения и выработаны конкретные решения для каждой проблемы.

"Такого рода мероприятие оказалось полезным не только для потребителей, но и для нас. Благодаря обратной связи мы смогли выявить слабые точки в нашей работе, на которые в дальнейшем будет направлено особое внимание и, несомненно, приняты меры по их устранению. Я уверен, клиентский день поможет направить наше взаимодействие с непосредственным потребителем в нужное русло, где мы сможем решать все проблемы в формате диалога, находя компромиссные методы работы", – отметил по итогам приема Дмитрий Прохоров.

Тематические приемы граждан на площадке региональной общественной приемной партии с участием представителей ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" будет проводиться в течение ноября по вторникам и четвергам. 

Предварительно записаться на прием можно по номеру телефона управления по взаимодействию с клиентами: +7 (831) 431-85-64.

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Теги:
Единая Россия Нижновэнерго
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