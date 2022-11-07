Глеб Никитин вручил ключи первым жильцам нового общежития для нижегородских сотрудников МВД и передал полиции новые машины Общество

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил ключи первым жильцам нового общежития для сотрудников МВД и передал полиции новые машины. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, пятиэтажное здание на 90 квартир возведено на Московском шоссе в Нижнем Новгороде в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы. Стоимость объекта составила 189,5 млн рублей.

В доме предусмотрены все удобства, а в дворовой территории обустроены парковка и детская площадка.

Глеб Никитин вместе с начальником ГУ МВД России по Нижегородской области Юрием Арсентьевым вручили первую партию ключей от 19 служебных квартир сотрудникам нижегородской полиции.

Также глава региона передал сотрудникам МВД 21 служебный автомобиль. Автотранспорт распределен между службой участковых уполномоченных полиции – 16 машин и ГИБДД – 5 машин.