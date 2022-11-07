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Общество

Судебные приставы проведут прием по защите прав мобилизованных граждан 10 ноября

09 ноября 2022 17:54  [2] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Завтра, 10 ноября, в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области состоится День единого приема по защите прав мобилизованных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, прием продлится с 10:00 до 18:00. Он будет связан с исполнительными производствами в отношении попадающих под частичную мобилизацию граждан, военнослужащих, участвующих в СВО, и их родственников, а также обращений указанных категорий граждан, связанных с возвратом просроченной задолженности кредиторам.

Старшие судебные приставы ГУФССП России по региону будут принимать нижегородцев по адресу: Нижний Новгород, ул. Вождей Революции, д. 5а, корп. 1. 

Отмечается, что предварительная запись на прием не требуется. При себе необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Ранее сообщалось, что нижегородские судебные приставы приняли около 100 заявлений о приостановке исполнительных производств от мобилизованных.

Также напомним, что в период частичной мобилизации судебные приставы работали в нижегородских военкоматах.

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Теги:
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