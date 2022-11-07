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Общество

Туристические маршруты для молодежи появятся в Нижегородской области

09 ноября 2022 18:21  [79] Общество

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область стала одним из 10 пилотных регионов России, в которых появятся научно-популярные туристические маршруты для молодежи.  

Как сообщил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, программа научно-популярного туризма для молодежи стартует в рамках Десятилетия науки и технологий в России.  

"Одним из таких тематических маршрутов станет экскурсия по Нижнему Новгороду с посещением мест проживания и работы нашего знаменитого механика-изобретателя Ивана Кулибина. В рамках экскурсии туристы смогут посетить Технический музей, радиолабораторию ННГУ имени Лобачевского, музей завода "Красное Сормово" и целый ряд других объектов", – рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, для посещения будут доступны объекты научно-популярного туризма и за пределами Нижнего Новгорода. Так, в Чкаловске это центр туризма "Русские крылья" и интерактивный музейно-туристический центр для детей и молодежи "Вираж" Мемориального музея В.П. Чкалова, а в Выксе – музей истории Выксунского металлургического завода.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Чернышенко вручил премии правительства в области туризма за 2022 год.

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Теги:
Молодежь Туризм
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