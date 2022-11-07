Предложения по итогам публичных слушаний по внесению изменений в устав Нижнего Новгорода направят в спецкомиссию Общество

НИА "Нижний Новгород"

Все предложения, полученные в ходе публичных слушаний по внесению изменений в Устав Нижнего Новгорода, будут направлены на рассмотрение в специальную комиссию. Об этом сообщили в пресс-службе думы.

Согласно информации, мероприятие состоялось 9 ноября под председательством спикера городской Думы Олега Лавричева.

Всего в слушаниях приняло участие 198 человек, в том числе 158 человек с использованием системы видео-конференцсвязи.

Необходимость внесения изменений в Устав связана с приведением нормативной базы города в соответствие с федеральным законодательством.

С докладами в ходе публичных слушаний выступили начальник управления правовой и аналитической деятельности городской Думы Ирина Маслова и директор юридического департамента администрации Нижнего Новгорода Татьяна Витушкина.

После выступления докладчиков состоялось обсуждение, свои вопросы, в том числе, задавали участники конференции по ВКС.

Итоговый документ после утверждения комиссией будет опубликован в средствах массовой информации. Вопрос о внесении изменений в Устав города будет рассмотрен депутатами на заседании городской Думы 23 ноября 2022 года.