Нацпроекты — людям
Скульптуру Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее
Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
09 ноября 2022 18:48  [60] Прием заявок на детский творческий конкурс "Горьковская игрушка" завершится 15 ноября
09 ноября 2022 18:32  [74] Предложения по итогам публичных слушаний по внесению изменений в устав Нижнего Новгорода направят в спецкомиссию
09 ноября 2022 18:21  [81] Туристические маршруты для молодежи появятся в Нижегородской области
09 ноября 2022 18:12  [112] Пять ОКН в Нижегородской области капитально отремонтируют до конца года
09 ноября 2022 17:54  [96] Судебные приставы проведут прием по защите прав мобилизованных граждан 10 ноября
09 ноября 2022 17:24  [120] Глеб Никитин вручил ключи первым жильцам нового общежития для нижегородских сотрудников МВД и передал полиции новые машины
09 ноября 2022 16:48  [126] Директора нижегородских учебных заведений при поддержке ОМК поделились опытом в подходах к профориентации
09 ноября 2022 16:44  [111] Депутаты Госдумы предложили принять закон о "честных распродажах"
09 ноября 2022 16:37  [116] Специалисты "Нижновэнерго" проводят тематические приемы граждан в общественной приемной "Единой России"
09 ноября 2022 16:13  [112] Программа материнского капитала в России продлена до конца 2026 года
Общество

Прием заявок на детский творческий конкурс "Горьковская игрушка" завершится 15 ноября

09 ноября 2022 18:48  [60] Общество
Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде продолжается прием заявок на ежегодный детский творческий конкурс на лучшую новогоднюю елочную игрушку "Горьковская игрушка". Он проводится депутатским объединением партии "Единая Россия" в городской Думе.

В конкурсе на лучшую новогоднюю елочную игрушку могут принять участие дети в возрастных категориях до 6 лет, от 7 до 11 лет и от 12 до 18 лет, проживающие на территории города. Свои творческие работы можно представить в четырех номинациях: "Символ нового 2023 года", "Мой любимый город – Нижний Новгород", "Зимняя сказка", "Мир глазами детей".

Сейчас в дошкольных и средних образовательных учреждениях города проходит первый отборочный этап конкурса. Заявки принимаются до 15 ноября 2022 года включительно в соответствии с утвержденной заявкой по месту учебы ребенка.

Игрушки лидеров первого отборочного этапа будут направлены организаторам конкурса для определения победителей.

Поделки победителей и призеров конкурса отправят в качестве подарков в Донецкую и Луганскую народные Республики, а также на другие освобожденные территории.

Положение об организации и проведении конкурса "Горьковская игрушка", а также список членов конкурсной комиссии опубликованы на сайте городской Думы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городская дума Конкурсы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph