Прием заявок на детский творческий конкурс "Горьковская игрушка" завершится 15 ноября Общество

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде продолжается прием заявок на ежегодный детский творческий конкурс на лучшую новогоднюю елочную игрушку "Горьковская игрушка". Он проводится депутатским объединением партии "Единая Россия" в городской Думе.

В конкурсе на лучшую новогоднюю елочную игрушку могут принять участие дети в возрастных категориях до 6 лет, от 7 до 11 лет и от 12 до 18 лет, проживающие на территории города. Свои творческие работы можно представить в четырех номинациях: "Символ нового 2023 года", "Мой любимый город – Нижний Новгород", "Зимняя сказка", "Мир глазами детей".

Сейчас в дошкольных и средних образовательных учреждениях города проходит первый отборочный этап конкурса. Заявки принимаются до 15 ноября 2022 года включительно в соответствии с утвержденной заявкой по месту учебы ребенка.

Игрушки лидеров первого отборочного этапа будут направлены организаторам конкурса для определения победителей.

Поделки победителей и призеров конкурса отправят в качестве подарков в Донецкую и Луганскую народные Республики, а также на другие освобожденные территории.

Положение об организации и проведении конкурса "Горьковская игрушка", а также список членов конкурсной комиссии опубликованы на сайте городской Думы.