Олег Лавричев встретился с руководителями национально-культурных автономий Нижнего Новгорода и области Общество

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев провел встречу с руководителями национально-культурных автономий Нижнего Новгорода и области. Как сообщили в пресс-службе думы, встреча прошла по инициативе председателя Совета Нижегородского регионального отделения "Ассамблея народов России", члена Общественной палаты Нижнего Новгорода третьего созыва Ольги Шумаковой.

Олег Лавричев отметил, что между городской Думой Нижнего Новгорода и НРО "Ассамблея народов России" уже давно налажено продуктивное взаимодействие.

"Мы с вами давно и тесно сотрудничаем в вопросах развития культуры, образования, патриотического воспитания молодежи, укрепления мира и согласия на Нижегородской земле, отмечаем государственные, религиозные и национальные праздники, проводим различные фестивали, конгрессы, форумы, обсуждаем вопросы развития города. Ваше мнение крайне важно для нас. Город – это, прежде всего, его жители, и кому, как не вам, представителям различных диаспор, хорошо известно о нуждах людей.Мы живем в самом полиэтническом округе, и мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить мир, спокойствие и порядок на нашей земле. Как отметил один из руководителей федеральной Ассамблеи Народов России, главной нашей задачей сегодня становится создание духовной общности всех россиян, живущих и работающих на благо Отечества, и я с этим полностью согласен", – подчеркнул он.

Ольга Шумакова рассказала о деятельности организации. По ее словам, представители Ассамблеи реализуют культурно-просветительские мероприятия для иностранных студентов, совместно с учеными Нижнего Новгорода проводят круглые столы, конференции, семинары по вопросам гармонизации межнациональных отношений. На протяжении восьми лет существования НРО "АНР" активно принимает участие в проведении знаковых мероприятий в Нижнем Новгороде и области. Представители организации оказывают материальную помощь ветеранам, инвалидам, детям из детских домов и реабилитационных центров.

"Помимо культурной и образовательной деятельности мы проводим и спортивные мероприятия, например, турниры по шахматам и по футболу. Большим успехом пользуются наши музыкальные и танцевальные коллективы", – сказала Ольга Шумакова.

Она также подчеркнула, что многие представители национально-культурных автономий уже давно стали настоящими нижегородцами, но, тем не менее, стремятся сохранить свои национальные традиции и обычаи.

Руководители национально-культурных автономий рассказали о своей деятельности. Директор Благотворительного фонда "Еврейский центр Хэсэд Сара" Юлия Горнушенкова отметила, что помимо большого блока культурных работ, центр организует благотворительные акции для пожилых людей. В частности, на добровольных началах осуществляется опека над пенсионерами и долгосрочная программа по уходу на дому. Также оказывается помощь и вынужденным переселенцам с Донбасса.

Председатель "Местной национально-культурной автономии азербайджанцев Нижнего Новгорода" Магомед Ахметов рассказал о проведении чемпионата по шахматам с участием представителей многих национальностей России, а заместитель председателя областной общественной организации "Нижегородская армянская община" Карине Кочарян– о деятельности танцевального национального клуба и о значимости воспитания молодежи в духе добрососедства и сотрудничества. Председатель "Центра цыганской культуры "Рада" Елена Лазаренко выступила с танцевально-вокальным номером.

Руководители национально-культурных автономий также смогли задать интересующие их вопросы представителю АНО "Дом Народного Единства" Ольге Антюгановой. В основном они касались деятельности организации и помощи в подготовке заявок на гранты. Почетный гражданин Нижнего Новгорода Анна Ермакова предложила провести большую научно-практическую конференцию с участием представителей национальностей, проживающих в Нижегородской области. Также она высказала идею о возрождении фестиваля творческих коллективов, входящих в состав Ассамблеи, который ранее проходил на площадке Нижегородского академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина.

Все предложения руководителей национально-культурных автономий были зафиксированы и взяты на контроль. Олег Лавричев подчеркнул, что все инициативы заслуживают внимания и будут проработаны.