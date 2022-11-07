Депутат нижегородского Заксобрания Игорь Седых инициировал проверку по факту загрязнения реки Алатырь в Починковском районе Общество

НИА "Нижний Новгород"

Депутат фракции "Единой России" Законодательного собрания Нижегородской области Игорь Седых направил письма в надзорные ведомства с просьбой провести проверку по информации о загрязнении реки Алатырь в Починковском муниципальном округе. Об этом сообщается на сайте nnov.er.ru.

Ранее жители опубликовали информацию и фотографии в социальных сетях. Они подозревают, что реку в селе Пузская Слобода загрязняет местный крахмальный завод. Как рассказала одна из местных жительниц на своей странице в соцсети, в ноябрьские праздники она отправилась на байдарке по реке Алатырь и увидела на поверхности водоема пена и слизь.

"В реку выходил конец трубы, из которого шел смердящий поток каких-то стоков", - написала она.

Игорь Седых заявил, будет держать ситуацию на контроле до получения результатов проверки и, в случае выявленных нарушений, привлечения к ответственности виновных.

"Направил письмо с просьбой провести проверку опубликованной информации на предмет соблюдения действующего природоохранного законодательства и в случае подтверждения фактов принять меры по установлению и привлечению к ответственности виновных лиц в Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Нижегородской области и Республике Мордовия и Нижегородскую межрайонную природоохранную прокуратуру", - сообщил он.

Депутат отметил, что река Алатырь - это левый приток реки Сура, активно используется для сплава на байдарках, используется для водоснабжения населенных пунктов.

"Чистые воды Алатыря привлекательны для рыболовов, в них водятся такие рыбы, как налим, щука и окунь. Взяли ситуацию на контроль. Нельзя допустить загрязнения этой важнейшей для юга нашей области реки!", - подчеркнул Игорь Седых.