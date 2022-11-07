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Два человека пострадали в перевернувшейся около Нижегородского кремля машине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, 10 ноября около 03:00 пьяный 22-летний водитель иномарки не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего перевернулся и врезался в остановку общественного транспорта.
Два человека из автомобиля были госпитализированы. При этом в машине в момент ДТП находились 7 человек.
В отношении водителя составлены протоколы по статье 12.8 ч. КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и по статье 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).
Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Дзержинске.
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