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Происшествия

Два человека пострадали в перевернувшейся около Нижегородского кремля машине

10 ноября 2022 17:43  [382] Происшествия

Фото: Telegram-канал "ДТП и происшествия Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Два человека пострадали в перевернувшейся около Нижегородского кремля машине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 10 ноября около 03:00 пьяный 22-летний водитель иномарки не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего перевернулся и врезался в остановку общественного транспорта.

Два человека из автомобиля были госпитализированы. При этом в машине в момент ДТП находились 7 человек.

В отношении водителя составлены протоколы по статье 12.8 ч. КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и по статье 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Дзержинске.

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Теги:
ДТП
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