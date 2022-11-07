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Экономика

Тарифы на газ могут вырасти уже с 1 декабря

10 ноября 2022 17:52  [367] Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила проиндексировать стоимость газа уже с 1 декабря 2022 года. Согласно проекту приказа ведомства, тарифы планируют увеличить на 8,5%.

Как сообщает телеканал "360", изменение стоимости газа с 1 декабря предусмотрено Минэкономразвития в документе "Прогноз социально-экономического развития России", в котором прописывалась индексация на 8,5%.

ФАС уточняет, что в случает индексации тарифы не будут изменяться полтора года - до 1 июля 2024 года.

При этом, согласно тому же прогнозу Минэкономразвития, в июле 2024-го года тарифы вырастут еще на 7%, причём не только для граждан, но и для производственных предприятий. В ведомстве подчеркнули, что тарифы для населения изменяются ниже инфляции.

"Таким образом, газовая отрасль выступает определённым демпфером (механизмом, смягчающим колебания - прим.ред.) для снижения негативных последствий, включая тарифы на коммунальные услуги, так как газ является основным источником для выработки тепло- электроэнергии", — заявили в ФАС.

Также там напомнили, что определённым категориям россиян по-прежнему будут предоставляться льготные условия оплаты газа.

Напомним, что в Нижегородской области с 1 декабря второй раз за года повысят тарифы ЖКХ. Предельный уровень индексации тарифов не превысит 9%. Повышение тарифов необходимо для обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ, для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов, пояснили в региональном Минэкономразвития.

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Теги:
Газоснабжение Тарифы ФАС
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