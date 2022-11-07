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Общество

Комиссия ГУАД приняла восемь участков дороги в Арзамасском районе

10 ноября 2022 18:42  [366] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Комиссия ГУАД провела приемку сразу восьми участков дороги "Нижний Новгород – Саратов – Вад" в Арзамасском районе.

Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона, участки общей протяженностью 1,5 км привели в нормативное состояние по нацпроекту БКД. Стоимость ремонта составила 11,6 млн рублей.

По словам директора ГУАД Владимира Тужилина, эта дорога задействована для подвоза инертных материалов на строительство трассы М-12.  

Специалисты отобрали для ремонта наиболее поврежденные участки автодороги.

"После окончания строительства мы рассмотрим вопрос о ремонте всей дороги. Она очень востребована у жителей Арзамасского, Перевозского и Вадского районов – интенсивность движения по ней составляет более 1000 автомобилей в сутки", – отметил руководитель ГУАД.

Всего в этом году в Арзамасском районе в нормативное состояние были приведены участки 11 дорог общей протяженностью 17,7 км, в том числе мост через реку Теша. Цена контрактов составила 206,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что основные дороги в Заволжье отремонтировали в 2022 году.

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Теги:
Арзамасский район БКД
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