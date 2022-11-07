Комиссия ГУАД приняла восемь участков дороги в Арзамасском районе

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород"
Комиссия ГУАД провела приемку сразу восьми участков дороги "Нижний Новгород – Саратов – Вад" в Арзамасском районе.
Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона, участки общей протяженностью 1,5 км привели в нормативное состояние по нацпроекту БКД. Стоимость ремонта составила 11,6 млн рублей.
По словам директора ГУАД Владимира Тужилина, эта дорога задействована для подвоза инертных материалов на строительство трассы М-12.
Специалисты отобрали для ремонта наиболее поврежденные участки автодороги.
"После окончания строительства мы рассмотрим вопрос о ремонте всей дороги. Она очень востребована у жителей Арзамасского, Перевозского и Вадского районов – интенсивность движения по ней составляет более 1000 автомобилей в сутки", – отметил руководитель ГУАД.
Всего в этом году в Арзамасском районе в нормативное состояние были приведены участки 11 дорог общей протяженностью 17,7 км, в том числе мост через реку Теша. Цена контрактов составила 206,2 млн рублей.
Ранее сообщалось, что основные дороги в Заволжье отремонтировали в 2022 году.
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