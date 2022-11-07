Электричество отключено в четырёх районах Нижнего Новгорода 11 ноября Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключены от систем электроснабжения 11 ноября в связи с плановыми, а также внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты Россетей.

В Автозаводском районе электричество будет отключено с 9:00 до 16:00 на улице Лескова в многоквартирных домах №19а, 21а, 23а.

В Московском районе отключения запланированы на улице Григоровича (дома № 3-22) с 9:00 до 16:00.

В Канавинском районе света не будет на улицах Путейской (дома №16-28), Таллинской (10-44), Губкина (2-14), а также на Московском шоссе (302, 302/1, 302/2). Отключения на данных объектах запланированы с 9:00 до 17:00.

Кроме того, с 13:00 до 19:00 отключения произойдут по адресам: ул. Бакунина 15, ул. Обухова 34-34а.

В Сормовском районе электроснабжение будет отграничено с 9:00 до 16:00 на улицах Болотной (дома № 2-4) и Рабфаковской (дома № 4-29).