ХК "Торпедо" забросил 6 шайб и вырвал победу у казанского "Ак Барса" Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ХК "Торпедо" 10 ноября в рамках чемпионата КХЛ на домашнем льду обыграл казанский "Ак Барс" со счетом 6:4.

За нижегородский клуб шайбы забросили Ю Сато, Егор Виноградов, Сергей Гончарук, Николай Коваленко, Максим Летунов и Данил Веряев.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, "Ак Барс" - исторически крайне неудобный соперник для "Торпедо".

"Казанцы очень часто оказывались нижегородцам не "по зубам". Но не сегодня. Это уверенная и в меру наглая победа", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Сейчас "Торпедо" уверено занимает 5 строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 35 очками. У ближайшего преследователя - "Витязя" - 32 очка.

Следующий матч нижегородская команда проведет 12 ноября в Сочи с одноименной командой, а на домашний лед "Торпедо" вернется 18 ноября в матче с "Северсталью".

Отметим, что заполняемость Дворца спорта в Нижнем Новгороде является одной из самых высоких в КХЛ. На матче с соперником из Казани стадион вновь был полон - 5,5 тысяч зрителей.