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Общество

Вознаграждение за добычу волка в Нижегородской области увеличили до 35 тысяч рублей

11 ноября 2022 11:16  [371] Общество

Фото: ФГБУ Государственный заповедник "Керженский"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Вознаграждение за добычу волка в Нижегородской области увеличили с 5 до 35 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.

Как отметили в ведомстве, волки могут нанести серьезный урон численности диких животных и сельскому хозяйству. Также они переносят различные опасные заболевания и могут угрожать здоровью человека.

Решение о повышении вознаграждения было принято в связи с тем, что охота на волка является одной из самых сложных и затратных. В ней участвует сразу группа человек в течение нескольких дней.

Средства выплачиваются из областного бюджета. Для получения выплаты необходимо обратиться в межрайонный отдел Минлесхоза, а также в госветуправление по Нижегородской области для оформления необходимого пакета документов. 

Кроме того, теперь выплату за добычу волка можно получить не только в общедоступных охотничьих угодьях, а во всех охотничьих угодьях Нижегородской области. При этом охотники, участвующие в биотехнических мероприятиях по добыче волка на территории общедоступных охотничьих угодий, выплату получать не будут, поскольку данная категория граждан имеет преимущество при жеребьевке.

Напомним, вопрос о повышении вознаграждения начал обсуждаться летом в Заксобрании Нижегородской области.

Тогда отмечалось, что за 3 года добыча волка уменьшилась: в 2018 году добыто 111 особей; в 2019 году – 88 особей; в 2020 году – 79. Основная причина снижения добычи волка – отсутствие у охотников заинтересованности в охоте на этого зверя. 

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Теги:
Животные Охота
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