ОМК победила во Всероссийском конкурсе "Чемпионы добрых дел" Общество

Фото: пресс-служба ОМК

НИА "Нижний Новгород"

Программа по развитию добровольчества Объединенной металлургической компании (ОМК) признана лучшей в номинации "Вклад в развитие корпоративного волонтерства" по итогам Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства "Чемпионы добрых дел".

Торжественное награждение победителей состоялось в рамках одиннадцатого Московского международного форума "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество".

ОМК более семи лет развивает добровольчество в четырех направлениях: проектное волонтерство (индивидуальные волонтерские проекты сотрудников), событийное волонтерство (благотворительные акции фонда "ОМК-Участие"), экологическое волонтерское движение и донорство крови.

Предприятия компании расположены в моногородах, это локальные закрытые сообщества. Волонтерские проекты помогают формировать и поддерживать устойчивые связи между сотрудниками и внешними партнерами, местными сообществами и органами власти. Добровольцы ОМК охотно помогают одиноким пенсионерам, людям с инвалидностью, детям-сиротам, строят спортплощадки, восстанавливают памятники культуры, благоустраивают территории, очищают водоемы, высаживают деревья, проводят эко-акции по сбору и переработке мусора. Ежегодно в программе участвуют около восьми тысяч волонтеров компании.

Подробнее о развитии направления экологического волонтерства в компании гостям форума рассказал начальник управления по промышленной экологии завода ОМК в Выксе Всеволод Агеев. Он выступил в сессии "Эковолонтерство как инструмент формирования новой системы общественных ценностей".

Спикер отметил, что на экологические проекты компания ежегодно направляет более 1 млрд рублей. В 2022 году в ОМК запустили экологическое волонтерское движение, и уже в этом году при поддержке компании было реализовано более полусотни экологических проектов в 12 городах. Это важный шаг для успешного решения экологических проблем в регионах, где живут сотрудники компании и их семьи.

"Программа корпоративного волонтерства Объединенной металлургической компании соответствует запросам времени и вписывается в стратегию развития страны. Каждый год мы ее улучшаем, добавляем новые направления, обучающие блоки, появляются новые активисты. Проекты всегда актуальны и направлены на решение важных социальных, гуманитарных и экологических задач. Инициативы волонтеров превращаются в долгосрочные системные проекты. Мы рады, что нашу работу оценили на таком высоком уровне и благодарим организаторов премии за поддержку", – отметила руководитель направления по корпоративной социальной ответственности Ольга Миронова.

Справка о КСО-политике ОМК

ОМК представляет в городах присутствия целую линейку социальных программ: корпоративное волонтерство, грантовый конкурс социальных и благотворительных проектов "ОМК-Партнерство" и программу по развитию социального предпринимательства "Начни свое дело".

ОМК по праву считается одним из лидеров по развитию программ корпоративной социальной ответственности. Сотрудники компании реализуют волонтерские инициативы, делают это вместе с друзьями и родственниками. В 2015 году ОМК начала проводить конкурс социальных и благотворительных проектов "ОМК-Партнерство". Он запустил процессы социальных изменений в городах присутствия: сотрудники почувствовали вкус к добровольчеству и к совместным действиям, повысилась их ответственность за свой город.

В 2021 году Объединенная металлургическая компания была признана одной из лучших среди компаний-участников рэнкинга "Лидеры корпоративной благотворительности", который ежегодно проводит Форум доноров. ОМК, наряду с другими 11 компаниями, вошла в категорию А ("Лучшая практика"). Как отметили эксперты, компании-победители в 2021 году ориентировались в своей работе на Цели устойчивого развития ООН и успешно интегрировали социальные проекты в стратегии компаний.

В 2021 г. ОМК вошла в число российских лидеров в области устойчивого развития в рэнкинге RAEX-Europe. Наиболее высокую оценку экспертов агентства RAEX-Europe получили программы ОМК в социальной составляющей (Social) ESG-рэнкинга – 14-е место в России.

Справка о компании

Объединенная металлургическая компания – одна из крупнейших в России промышленных компаний.

ОМК реализуют свою стратегию, направленную на содействие в устойчивом развитии регионов, где работают предприятия компании, с учетом лучших мировых практик. Социальная ответственность — важная составляющая ESG-факторов (влияние деятельности компании на экологию, социальное воздействие и корпоративное управление). Они, помимо финансовых показателей, сегодня входят в оценку инвестиционной привлекательности бизнеса во многих странах мира, включая Россию.

Корпоративная благотворительность входит в блок Social ESG-политики ОМК, в котором оцениваются благотворительная деятельность и социальные инвестиции в регионы присутствия, а также взаимодействие с местными сообществами.

На социальные проекты ОМК направляет более 1 млрд руб. ежегодно.