Более 500 школьников побывали на экскурсии по АПЗ во время осенних каникул Общество

Фото: Александр Барыкин

НИА "Нижний Новгород"

Во время осенних каникул музей истории на Арзамасском приборостроительном заводе посетили 505 школьников.

Как сообщили в пресс-службе АПЗ, всего на предприятии побывало 22 экскурсии с учащимися из Арзамаса, Арзамасского района, а также из Москвы.

В частности. старшеклассники одной из московских школ с технологическим уклоном встретились с гендиректором АПЗ Андреем Капустиным. Руководитель предприятия подробно рассказал школьникам об истории АПЗ, численности сотрудников, а также о производственном процессе.

"Численность работников предприятия вместе с дочерними организациями достигает 7 тысяч человек, а за всю его историю здесь трудилось более 70 тысяч. У нас производство полного цикла, выручка завода с каждым годом увеличивается. Арзамас стал таким, какой он есть сейчас, во многом благодаря АПЗ. В городе проживает более 100 тысяч человек, и, если учитывать членов семей приборостроителей, около 23 тысяч из них так или иначе связаны с АПЗ. Для наших сотрудников предусмотрены разнообразные социальные программы, в том числе и ипотечные. Это позволяет нам не только сократить отток молодых грамотных специалистов, но и привлечь в Арзамас работников из других регионов. Если и вы захотите прийти к нам – будем рады!", - сказал Андрей Капустин.