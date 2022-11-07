Росгвардия в Нижнем Новгороде задержала мужчину, выстрелившего в себя в автобусе Происшествия

Фото: Росгвардия

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Росгвардия в Нижнем Новгороде задержала мужчину, выстрелившего в себя в автобусе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, тревожный сигнал поступил из муниципального автобуса в Советском районе.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы выяснили, что один из пассажиров, имевший признаки алкогольного опьянения, выстрелил себе в руку из травматического пистолета. Пассажиры автобуса были эвакуированы, в это время нанесший себе увечья скрылся.

Мужчина со следами крови на руках был обнаружен рядом с торговыми павильонами. При себе 58-летний нижегородец имел пакет с боеприпасами и ножом. Он был задержан и передан медикам.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что житель Кулебак открыл стрельбу из пистолета и ранил девочку.