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Росгвардия в Нижнем Новгороде задержала мужчину, выстрелившего в себя в автобусе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, тревожный сигнал поступил из муниципального автобуса в Советском районе.
Прибывшие на место происшествия росгвардейцы выяснили, что один из пассажиров, имевший признаки алкогольного опьянения, выстрелил себе в руку из травматического пистолета. Пассажиры автобуса были эвакуированы, в это время нанесший себе увечья скрылся.
Мужчина со следами крови на руках был обнаружен рядом с торговыми павильонами. При себе 58-летний нижегородец имел пакет с боеприпасами и ножом. Он был задержан и передан медикам.
В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что житель Кулебак открыл стрельбу из пистолета и ранил девочку.
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