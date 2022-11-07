Вслед за мощным потеплением в Нижегородскую область придут морозы Общество

Фото: Светлаша Шуга

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В грядущие выходные в Нижегородской области сохранится тёплая, как в октябре, погода, которая через два дня сменится резким похолоданием. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского Гидрометцентра ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.

В частности, в субботу будет дождливо, потеплеет до +10°C, в воскресенье +4...+7°. Но уже в начале недели в наш регион придёт арктический антициклон, который погрузит Нижегородскую область в предзимье, а среднесуточная температура опустится более чем на 7 градусов.

В понедельник температура в течение дня будет колебаться от 0 до -4°C. А затем, вплоть до пятницы в дневные часы ожидается -1...-6°C, ночью до -3...8°C, а в низких местах по области - до -10°C.

В понедельник и вторник ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега. На дорогах возможны накат и гололедица.