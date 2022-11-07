Продовольственная ярмарка к региональному Дню работника сельского хозяйства открылась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Продовольственная ярмарка к региональному Дню работника сельского хозяйства открылась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, торговля будет проходить 11 и 12 ноября с 10:00 до 18:00 перед Главным ярмарочным домом Нижегородской ярмарки.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регионе в этом году было произведено более 1,7 млн тонн зерна, что является рекордным показателем за последние 30 лет. Также сохраняется рост производства молока и мяса.

Глава региона добавил, что в 2022 году на поддержку АПК и развитие сельских территорий направлено 5,6 млрд рублей. С 2017 года уровень финансирования увеличился в 1,6 раза.

Также замгубернатора Андрей Саносян рассказал, что сейчас в области реализуется 65 инвестпроектов в сфере АПК на общую сумму более 44 млрд рублей. Кроме того, нижегородские товары отличаются высоким качеством. Так, на выставке "Золотая осень" продукция нижегородских аграриев была отмечена 75 медалями, из которых 56 – золотые.

В свою очередь министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов рассказал, что в ярмарке участвуют 30 нижегородских производителей.

Для нижегородцев открыта продажа свежего хлеба и выпечки, молочных продуктов, сыра, рыба, мяса и много другого. Также доступны фуд-корт и домик ярмарочных сувениров.