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Обучающие программы по работе с инвестпроектами появятся в нижегородском кампусе НИУ ВШЭ. Соглашение о создании совместных образовательных и экспертно-аналитический проектов подписали представители Корпорации развития Нижегородской области и вуза.
Согласно информации, пилотной станет программа "Управление инвестиционным проектом", рассчитанная на 4 месяца.
Обучающиеся освоят основы управления инвестициями: менеджмент, анализ рынка, оценка рисков, "упаковка" инвестпроекта, принципы госуправления и другое.
Вести обучение будут преподаватели вуза, а эксперты Корпорации развития поделятся со студентами опытом работы с реальными проектами. По итогам обучения слушатели получат сертификаты НИУ ВШЭ.
Набор для участия в образовательной программе планируется объявить уже в этом году.
Ранее сообщалось, что ведущие вузы Нижегородской области заключили 12 договоров о сотрудничестве с сирийскими университетами.
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