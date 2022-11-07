Обучающие программы по работе с инвестпроектами появятся в нижегородском кампусе НИУ ВШЭ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Обучающие программы по работе с инвестпроектами появятся в нижегородском кампусе НИУ ВШЭ. Соглашение о создании совместных образовательных и экспертно-аналитический проектов подписали представители Корпорации развития Нижегородской области и вуза.

Согласно информации, пилотной станет программа "Управление инвестиционным проектом", рассчитанная на 4 месяца.

Обучающиеся освоят основы управления инвестициями: менеджмент, анализ рынка, оценка рисков, "упаковка" инвестпроекта, принципы госуправления и другое.

Вести обучение будут преподаватели вуза, а эксперты Корпорации развития поделятся со студентами опытом работы с реальными проектами. По итогам обучения слушатели получат сертификаты НИУ ВШЭ.

Набор для участия в образовательной программе планируется объявить уже в этом году.

Ранее сообщалось, что ведущие вузы Нижегородской области заключили 12 договоров о сотрудничестве с сирийскими университетами.