Определен самый выгодный продуктовый магазин в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Анастасия Макарычева

Каждый нижегородец ежедневно задумывается над тем, что приготовить себе на завтрак, обед или ужин. Сейчас доступно множество продуктовых магазинов на любой вкус, но всегда встает вопрос – где купить продукты дешевле? Корреспондент НИА "Нижний Новгород" проверил ассортимент популярных магазинов города и выяснил, какой из них наиболее выгодный.

Стоимость товаров, указанная в материале, актуальна на 10 ноября. Цены в различных магазинах могут отличаться, поэтому отметим, что закупка проводилась в следующих магазинах:

- "Пятёрочка" - улица Горького, 151;

- "Магнит" - проспект Гагарина, 5;

Если сравнивать категорию товаров, которые обычно покупаются на завтрак, а это кофе, йогурты, плавленый сыр и многое другое, то в "Пятёрочке" питьевой йогурт "Активиа" можно купить за 72,99 рубля, в магазине "Магнит" этот же товар обойдется вам в 73,99. Обычные йогурты той же марки по акции стоят 34,99 рубля, в "Магните" на них также распространяется акция, но цена составляет 36,99 рубля.

Фото: Максим Дерябин

Кофе Jardin по акционной цене в "Пятёрочке" стоит 239,99 рубля, а Nescafe – 269,99. В "Магните" эти товары стоят 369,99 и 279,99 рубля соответственно. На чай не из самой дорогой ценовой категории во всех магазинах была акция, поэтому разница в цене несущественная, в районе одного рубля. Чай Greenfield в "Магните" будет стоить 129,99 рублей, а в "Пятёрочке" с учетом акционной цены – 94,99, без акции цена также ниже на 10 рублей.

Плавленый сыр для бутерброда вы сможете купить в "Пятёрочке" за 119,99 рублей, сливочное масло – за 105,99 рублей, а в других торговых точках за него придется отдать 89,99 и 119,99 рублей соответственно. Крекеры к утреннему кофе в "Пятёрочке" можно купить за 40,99, а в "Магните" они стоят 53,59. При этом цены на различное печенье в целом одинаковые, и разница в стоимости в различных точках варьируется от 50 копеек до 1 рубля.

Одним из наиболее сложных моментов является выбор гарнира. Килограмм картошки в "Магните" вы сможете купить за 18,99 рублей, в "Пятёрочке" - за 11,99. Макароны одной популярной марки вы сможете купить за 63,99 рубля, в «Магните» они будут стоить на 11 рублей дороже. Стоимость килограмма капусты в "Пятёрочке" оказалось значительно ниже, чем у конкурентов – поразительные 3,99 рубля против 14,39 рубля. Заметна разница и с ценами на огурцы. В "Магните" килограмм можно купить за 96,99 или 82,99 рубля в зависимости от сорта, а в "Пятёрочке" они обойдутся 58,19 и 48,19 рубля.

Для заправки салата корреспондент выбрал подсолнечное масло. В "Пятёрочке" оно стоило 137,99 рубля. В "Магните" этот товар был найден за 129,99 рубля. Также в салат добавим помидоры, за килограмм которых в "Пятёрочке" мы отдали 33,99 рубля, в "Магните" –81,29 рубля.

Для нарезки на стол были выбраны классические колбасы. В "Магните" палочка "Докторской" была куплена за 233,99 рубля, в "Пятёрочке" – за 226,99. Яйца категории C0 в "Пятёрочке" оцениваются в 99,99 рубля, в "Магните" – на 10 рублей дешевле. При этом яйца категории С1 от того же производителя в этих магазинах вы сможете купить практически по одной и той же цене 76,99 рублей в "Пятёрочке" и 75,99 рублей в "Магните". Сладкую кукурузу -114,99 рубля по акции и 133,99 рубля соответственно. Отметим, что без акции в "Пятёрочке" цена также составляет 139,99 рублей.

В завершение ужина отлично подойдут различные сладости. Для любителей сладкого чая и кофе в "Магните" килограмм сахара предлагается за 54,99 рубля, в "Пятёрочке" корреспондент увидел цену в 50,99 рубля. Любимая многими шоколадка "Алёнка" в "Магните" будет стоить 119,99 рубля, а в "Пятёрочке"– 79,99 рубля. Маленькая упаковка классического печенья ChocoPie в "Пятёрочке" по акции стоила 69,99 рубля против 99,99. Без акции цены будут одинаковыми.

Фото: Максим Дерябин

С фруктами ситуация уже не такая однозначная, как с шоколадом и печеньем. Килограмм апельсинов в "Пятёрочке" можно купить за 103,99 рубля, что равно цене у конкурентов, а вот хурма обойдется дешевле – 68,99 рублей против 74,89. Килограмм мандаринов, если вы захотите полакомиться ими раньше Нового года, можно купить в "Магните" за 76,99 рубля, а в "Пятёрочке" – за 89,99 рубля. Справедливо оценить стоимость яблок у корреспондента не получилось, так как в магазинах были представлены разные сорта.

К концу похода по магазинам и сравнив чеки, мы пришли к выводу, что если вы решили устроить застолье, то продукты для него выгоднее всего будет купить в "Пятёрочке". Конечно, цены на некоторые товары могут оказаться выше, чем у конкурентов, но при этом общая стоимость собранной корзины будет ниже. Кроме того, магазин часто предлагает своим посетителям приятные скидки на различные категории товаров.

Фото: Максим Дерябин